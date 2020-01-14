農曆年關將屆！台水公司第四區處為提升台中、南投地區水量、水壓的供水品質、並降低漏水率，確保民眾過年用水及未來用水量成長需求，108年汰換舊漏管線金額高達8.8億元，累計汰換管線長度高達126公里，為再加速降漏成效，節省水資源並讓民眾有感，109年汰換管線金額將提高至10.5億元。

第四區處長蕭淑貞說，108年汰換舊漏管線金額8.8億元，辦理近50件工程，汰換管線長度累積達126公里，漏水率由18.65％降至17.82％，降低0.83％，整年度減少漏水量約481萬立方公尺，即每日約可減少1萬3000立方公尺漏水量，可見汰換管線確實具成效。

蕭淑貞指出，四區處109年汰換預算爭取提高至10.5億元，將更加速把原有塑膠管線或老舊管線，汰換成更耐用、年限達40年的DIP延性鑄鐵管，以期讓台中及南投地區民眾更能感受到供水穩定及用水品質的提升。

蕭淑貞強調，四區處為加速降低漏水量，正積極執行「台中系統無收益水量」計畫，108~111年將投入20億元針對台中地區進行「前期漏水調查」、「水壓管理區建置」、「市中心降漏作業」、「分區建置及封閉測試」、「配水池檢修」、「管線水壓計改善」及「管線汰換與更生」等工程，目標年111年計畫完成後，預期每日可減少7.9萬立方公尺的供水損失，漏水率將降低至目標17.05％，以貫徹執行台水公司「降低漏水率」重要目標。

(中時 )