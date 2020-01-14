上市車商將添新兵，歐系豪華車經銷商汎德永業（2247）通過證交所上市審查，初次上市普通股股票承銷案將採競拍作業，預計最快可於今年第二季掛牌。

汎德永業隨經銷兩大汽車品牌寶馬（BMW）、保時捷（Porsche）新世代車款陸續到位，2019年業績拉尾盤，第四季連續三個月營收正成長，扭轉前三季業績衰退低迷，全年營收337億元、年增4.3％，今年樂觀營運將更上層樓。

汎德永業資本額為7.17億元，主要業務為寶馬、MINI、保時捷等豪華進口車的銷售與維修保養業務，2017年10月股票登錄興櫃交易。近來汽車股王和泰車股價狂飆，一度衝破700元大關，讓汽車股本益比大幅拉高，營造汎德永業轉上市有利氛圍，在去年底向證交所遞件申請上市，並於日前獲准，最快今年第二季將掛牌上市。

受惠於新車產品到位，汎德永業去年12月營收激增35.73％，達39.36億元，改寫近三年單月營收新高紀錄；累計去年全年合併營收337.46億元、年增4.30％，終止先前連三年衰退的低潮，法人樂觀2019年獲利也將同步提升。

汎德永業分析，12月原本就是車市旺季，汎德永業趁勢加大促銷力度，有效吸引買氣，加上寶馬X1、118i、320i M Sport及保時捷Cayenne Coupe等產品均陸續到港交車，推升12月營收走高。

汎德永業分析，隨經銷品牌的主力車型新款車陸續上市到位，推升業績逐漸回到成長軌道。尤其寶馬陸續發表新世代1～8系列轎車、轎跑車與X1～X7休旅車改款上市；保時捷銷售主力休旅車Cayenne、Macan及911經典跑車大改款新車陸續上市，今年2月寶馬X6大改款也將抵台，經銷品牌全車系產品完整呈現，汎德永業樂觀2020年業績前景。

(工商 )