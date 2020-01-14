台股2020年三大工作。金管會主委顧立雄14日表示，今年重頭戲即逐筆交易3月23日將上路，有更多委託下單方式，交易效率提升、更易價格發現，提升資訊透明度；第二是讓年輕人、小資族也能對台股「有感」的零股交易，則預計今年第四季上路，採分盤集合競價，每3分鐘撮合一次。

第三是增加台股投資標的，金管會已核訂證交所及櫃買中心的上市櫃家數目標，2020年規劃申請上市家數24家，櫃買中心則有25家，二者合力全年湊50家，金管會再加碼2家，即要達成52家新申請上市櫃家數。

顧立雄表示，零股交易是分盤交易，對大盤行情貢獻有限，台股仍是靠機構投資人、大戶及當沖投資人來拉升。他強調，金管會不會預估台股行情及區間，只能提醒投資人「居高思危」，市場永遠有風險，監理機關要作的就是讓市場資訊透明，交易制度更健全，但不確定風險永遠持續存在，最後仍是要回歸上市櫃公司表現，即基本面最重要。

同時外界建議的台股延長交易時間，顧立雄直言，延長台股交易時間「不代表接軌國際」，因為國際股市有分一盤到底及上下午盤，哪一部分叫接軌國際，他公開表示：「目前暫不考慮延長台股交易時間」，且已正式回覆立委曾銘宗。

顧立雄強調，今年就是作好逐筆交易，這部分可以提升台股交易效率，但一般小額投資人可能感受不到，主要是機構投資人。逐筆交易上路後，下單方式將分「限價」或「市價」，委託有效期別，又分為「當日有效」、「立即成交否則取消」、「立即全部成交否則取消」，組合後共有6種下單方式，又可整合權證、選擇權等策略運用，投資模式將更多元。

即台股在接軌國際，採逐筆交易後，可能增加機構投資人的參與度，有助新增台股動能；至於零股交易，仍是分盤、每三分鐘（原規劃10分鐘，已決定縮短）撮合一次，讓小資族、年輕人也能用小錢參與台股。

(工商 )