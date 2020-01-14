結合「青銀共創」作公益，合庫董事長雷仲達下鄉與銀髮族圍爐。合庫除了推出安養信託、以房養老、長照機構專案優惠貸款、多元化信託等一系列致力於銀髮產業的措施之外，還結合「青銀共創」投入銀髮公益，合庫董事長雷仲達在13日特別率隊赴彰化縣埔鹽鄉大有社區舉辦歲末圍爐餐會，與當地耆老長輩一同搓湯圓呷圍爐，可說是合庫首度結合「青銀共創」與「社區總體營造」概念投入銀髮公益。

這也是2020年合庫寒冬送暖系列活動的首站。合庫主管對此指出，合庫銀行2020年寒冬送暖系列活動第一站在埔鹽鄉大有社區展開序幕，為協會辦理老人共餐及因應日間托老經費等需求，合庫鄰近分行皆來參與，在餐會中更安排以教導阿公阿嬤防範詐騙知識為主要訴求的「金融小常識搶答」活動，由雷仲達親自參與，並特別準備了應景小紅包，發給協會每一位阿公阿嬤象徵好彩頭，提早讓長輩感受過節的氣氛。

之所以選擇大有社區為第一站，也別具意義。雷仲達除了表達對大有社區積極推動「青銀共創」新局的理念相當感佩，大有社區正在進行的農作發展正與合庫重視的環保永續相契合，也是重點。

雷仲達進而指出，大有社區發展協會推廣生物炭與鴨稻自然無毒的減碳有機耕法，種出獨一無二的「金碳稻」（也稱做真賺到），創造友善土地及實現農村價值：「這項環境永續的理念，與合庫一直以來關注氣候變遷，推動環境永續政策的理念不謀而合。」

包括合庫去年首度通過「ISO 50001能源管理系統」及「ISO 14064-1溫室氣體盤查」雙項國際標準認證，並獲得英國標準協會（BSI，The British Standards Institution）總經理蒲樹盛親自授證，即可看出合庫對永續環保的重視及努力已受國際級肯定，而大有社區的農作發展正符合這個方向。

在「青銀共創」方面，雷仲達也表示，大有協會規劃一系列活化社區活動，邀請年輕設計師與當地耆老交流開課，創作出雞毛撢子多功能文具、布袋戲偶彩繪、敲染拓印年曆等一系列有趣的文創DIY課程，讓在地長輩由學生的身分，轉變成傳授技能的導師，發揮其一技之長教導年輕一輩插秧割稻、料理道地農村美食，進而建立起長輩的自信心，活得更有意義，這種老有所用、老有所養、在宅養老的理念更是合庫長期以來推動「樂活安養」第一品牌的信念，因此合庫此次下鄉送暖，即以大有社區為首站。

(工商 )