仁寶（2324）加速前進智慧醫療領域，旗下神寶醫資去年度與準系統廠浩鑫（2405）合作、接連在雲林縣、嘉義市、嘉義縣及澎湖縣建置「居家量測、評估串醫病-新智慧健康服務平台專案」，進一步累積其在智慧醫療事業的能量，並在今年亦將持續投入資源、期能逐步在集團新事業中帶來營運效益。

由神寶醫資及浩鑫承接的經濟部工業局的新智慧健康服務平台專案，結合了仁寶負責的雲健康管理平台研發、神寶醫資負責的健康照護示範據點建置及推廣，與浩鑫著眼於社區據點及居家推動的健康量測服務，將物聯網科技融入醫療、逐步在雲、嘉、嘉、澎建造健康照護藍圖，導入民眾生活。

14日澎湖縣政府宣布正式啟動2020澎湖愛健康，澎友i運動，導入Stampede智能運動地墊、透過科技輔助，搭配醫師與物理治療師的指導，讓民眾在安全範圍內，透過漸進式訓練提升身體素質及對健康量測認知。

仁寶近年在智慧醫療事業跨足包括智慧照護、遠距醫療、電子病歷、癌症免疫細胞等相關領域，去年第一季並成立新事業子公司神寶醫資，投人醫療物聯網解決方案及政府健康照護專案。

看好未來在IoT物聯網應用基礎下的遠距醫療服務，將結合場域落地加速發展，仁寶在整合旗下雲端平台及大數據等資源下，亦積極布局居家健康、智慧長照、遠距照護等面向之相關產品服務，擴大其在智慧醫療領域的發展。

(工商 )