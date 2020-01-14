兆豐銀推房貸業務，強打數位線上試算牌，將數位金融連結到房貸業務的推展，兆豐銀對此引述最新數據指出，去年三月推出的線上試算全方位系統「房貸e把兆」，目前不到一年已有超過16,000人次使用，同時更因此成交300件新房貸案。

房貸業務是兆豐銀今年國內授信的重頭戲，對此兆豐銀已三管齊下，一方面祭出最低1.56％比照公教人員的優惠利率，另一方面大力行銷「房貸e把兆」的線上房貸試算貸款「一條龍」整合服務，同時搭配跨提、換匯等優惠多方並進，例如跨行提款或轉帳每月享有各5次免手續費、外幣兌換匯率減碼、基金申購手續費折扣等多項優惠等，這些過去僅見於推展財管業務，如今也將適用兆豐的房貸戶，可見兆豐今年推展房貸業務的強烈企圖心。

現在不少銀行已推出線上房貸試算服務，不過兆豐銀推出的「房貸e把兆」網站最具競爭力的，在於多面向的整合性。

該網站以簡單畫面呈現與直覺化操作方式，讓民眾只需輸入路名或地址，即可顯示房屋所在區域的成交案件在近年實價登錄每坪最低、最高及平均單價資訊，周遭設施分布情況也會以地圖化方式顯示，房價試算也會提供參考同質性物件行情、區域環境、經濟數據，以多重模型運算進行試算，最後以此提出適合借款戶的房貸方案供參考，包括年期、成數以及月付金試算等服務，甚至還可直接串連實體分行的專人服務，貸款流程便捷之外，也作到線上線下「一條龍」的整合。

(工商 )