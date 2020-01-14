最近天氣多變化，辦公室裡咳嗽、擤鼻涕聲音此起彼落。碰到這種狀況，西方人是喝雞湯防感冒，日本媽媽則是會煮碗熱熱的洋蔥湯，裡面不只放洋蔥湯，還有生薑、大蒜都放進去熬，再打顆蛋，補充體力，又增強免疫力。

中醫說薑能溫補發熱，是冬天最好用的食材之一。薑裡的薑酚和薑辣素具有抗氧化作用，能增強免疫力，在根莖類食材中，生薑的抗氧化力甚至是馬鈴薯和地瓜的十倍以上。大蒜裡的蒜素對多種球菌、桿菌和病毒等有很強的抑制，具有抗發炎效果。

但主角還是洋蔥。洋蔥的檞黃素具有抗氧化、抗過敏、抗發炎，可調整免疫功能，對改善感冒症狀有所幫助。

其實，你也可以在洋蔥湯加點白酒、番茄，寒冷的冬天，吃進更多溫暖幸福的營養滋味。

◎日本媽媽的洋蔥湯

食材：水300毫升、雞蛋1個、洋蔥半顆、生薑適量、大蒜2片、太白粉適量、調味料（如醬油、雞湯塊、味醂等）隨意。

步驟：

step1.將洋蔥切成薄片，蒜頭拍碎、生薑切碎。

step2.鍋裡放水，滾了後放入洋蔥。

step3.洋蔥煮熟後，放入大蒜、生薑、調味料。

step4.加入蛋液，輕輕攪拌。

step5.最後以太白粉水勾芡，煮至濃稠後即可上桌。

白酒洋蔥湯。（圖片來源：pixabay）

◎白酒洋蔥湯

食材：洋蔥1顆、蒜2瓣、白酒300cc、水250cc。（4人份）

步驟：

step1.洋蔥切絲。蒜切片。

step2.100cc的白酒倒入湯鍋內，開小火，放洋蔥絲，拌炒至洋蔥香氣出來。

step3.加糖繼續拌炒至洋蔥呈焦褐色時，再加蒜片翻炒一下。

step4.接著將白酒、水和月桂葉、百里香加入，以小火煨煮5分鐘至洋蔥軟。

step5.挑出月桂葉後，加鹽、黑胡椒調味。

step6.盛碗後再撒上起司粉，即完成。

番茄蒜泥洋蔥湯。（圖片來源：pixabay）

◎番茄蒜泥洋蔥湯

食材：番茄、洋蔥、蒜適量，義大利麵醬適量、鹽、胡椒少許，水250cc。

步驟：

step1.把番茄、洋葱、蒜稍切一點，放進果汁機或攪拌機裡打一下，停一下，再打一下、停一下，直到你喜歡的綿滑程度。

step2.加上一點鹽、胡椒、義大利麵醬與適量的水一起放鍋裡火上煮開。

step3.好啦，盛起，放一撮羅勒或九層塔。

愈晚切洋蔥根部，能愈有效延緩淚腺受刺激。 （圖片來源：pixabay）

料理小撇步:

▼切洋蔥不流淚的方法

1.愈晚切洋蔥根部，能愈有效延緩淚腺受刺激。

2.切洋蔥前先放入冰箱冷凍一會，能把刺激作用降到最小。

3.日本一位博士研究，可將洋蔥對切成兩半，再放入微波爐微波2～3分鐘，既減少流淚也可快速去外皮。但不適用做生菜沙拉用。

4.洋蔥泡在冷水中切。

▼如何挑選洋蔥？

1.重量愈重愈好，表示它水分比較飽滿。

2.可以挑選紫色或黃色的洋蔥。美國農業部基因學家與威斯康辛大學園藝學教授哈維（Michael Havey）解釋，顏色愈鮮豔，表示其中所含硫代亞硫酸鹽愈多，「而且熱會使硫代亞硫酸鹽流失，最好能生吃洋蔥，或快速烹煮即可」。

(中時電子報)