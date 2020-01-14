桃園警察分局防搶演練，特別結合電影情節，找來女警巧扮「神力女超人」，制伏由男警扮演的歹徒。(蔡依珍攝)

桃園警察分局防搶演練，特別結合電影情節，找來女警巧扮「神力女超人」，制伏由男警扮演的歹徒。(蔡依珍攝)

演練過程逼真。(蔡依珍攝)

歹徒試圖要以炸彈同歸於盡。(蔡依珍攝)

警方火速趕至，帶隊官請神盾局長電聯「神力女超人」。(蔡依珍攝)

鑑識組也到現場採證。(蔡依珍攝)

神力女超人助陣 防搶演練吸睛

桃園警察分局因應年關將近舉辦防搶演練，特別結合電影情節，找來女警巧扮「神力女超人」，以「真言套索」制伏搶匪，解除危機，全程多角度、多機拍攝，甚至出動空拍機，未來將剪輯放上網，讓宣導更多元。扮演搶匪的男警直呼，平常都是逮捕犯人，體驗「被逮捕」後還是覺得當警察比較好。

桃園警察分局為遏止強盜、搶奪等重大刑案發生，提升民眾對於金融機構治安維護的關注，結合華南銀行北桃園分行，舉辦「防搶演練」，特別模仿電影《神力女超人》開場搶匪搶銀行的情節，跳脫傳統窠臼，以戲劇方式呈現。

演練由3名男偵查佐鄭明榮、王均軒及劉庭宇扮演歹徒，帶著槍械和炸彈等武器行搶，行員被牽制行動前機警按下警民連線按鈕報警，桃警立即出動大批警力包圍，歹徒試圖要以炸彈同歸於盡，帶隊官連忙請神盾局長電聯「神力女超人」，女警陳婷婷、柯虹瑩、楊盈蓁、楊佳倩和蘇怡婷華麗登場，以「真言套索」牽制歹徒，通知警方將3人順利逮捕，起出作案槍、彈及贓款、救出被當人質的行員和民眾，順利解除危機。

演練特別出動空拍機，分局內的攝錄影機也「傾巢而出」，全程多角度紀錄，將剪輯成短片放上網，透過詼諧的方式提高民眾防搶意識，也呼籲民眾存領現金時，應結伴同行或請行員幫忙聯繫警察協助護鈔。

分局長黃炳訓表示，透過「防搶演練」指導行員平時就要有任務編組，遇到狀況要分工合作，負責報警、拖延歹徒時間，以利警方啟動圍捕機制追緝嫌犯，強調一定要記住歹徒容貌特徵、逃離方向和車號，發揮警民合作，共同打擊犯罪。

(中時 )