5G競標今（14）日進入第25天，標金已經破1300億，暫時總得標金為1325.17億元，已經是「世界第三高總價」，只落後全球第一的義大利總標金不到200億元。5G競爭過於激烈，電信業者的信用評等也受到影響，不過，NCC主秘蕭祈宏認為，電信業者潛力無窮，依過去經驗，會找出聰明且不傷害消費者的獲利模式。

5G競標「失速」不見停歇，第二階段位置競價已確定要等到過年後。蕭祈宏坦言，會這樣競價無止境，主因就是標的不夠分，三大電信大部分要求90、80MHz，較小的業者則喊出40MHz，加起來遠超出這次競標的頻寬270MHz，蕭祈宏說，為了面子問題「爭一口氣」，業者就這樣不斷加價，只能呼籲「不要逞一時之快」，否則競標花的成本恐怕影響業者營運，對市場反而不利。

目前黃金頻段3.5GHz單位價已經高達49.27億元，比底價高了4.3倍，已經是全球第一，而5G競標總額1325.17億元，也已經是全球第三。前兩名分別是世界第一的義大利，約1512億元，以及德國的約1421億元。

如此「瘋狂」的標金數字，中華信評近日直言，電信業者的評等和評等展望，壓力將提高，可能對部分電信業者降評。對此，蕭祈宏則認為，電信業者潛力、實力無窮，依過去經驗，會找出聰明且不傷害消費者的獲利模式。

至於NCC會不會採取「廢標」機制，NCC代理主委陳耀祥表示，由於程序上沒有違法情事，因此不會「廢標」，他指出，業者應該思考5G後續的網路建設及資費議題，而消費者不用擔心「資費高到用不起」，標金多出來的收入，將會用在協助發展5G的政策工具上，包括對5G建設、資費、服務三大方向制定鼓勵措施，具體內容將由行政院決定。

(中時 )