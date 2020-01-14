高雄市湖內分局今天傍晚接獲民眾報案，指出位於市大崗山上的一處產業道路上有一部可疑車輛，警方前往了解，發現車內一男一女疑似在車內輕生，均無生命跡象，初步確認是空軍防空暨飛彈指揮部一名黃姓上士及連上一名吳姓女兵，經聯繫雙方家屬後，已將遺體安置市立殯儀館。

警方調查，空軍飛指部第794旅防空營的黃姓上已婚，和同單位的吳姓女上兵有感情糾葛，兩人疑似相約開車往偏僻的產業道路一同赴黃泉路，由於黃妻13日聯繫不上丈夫曾向警方報案，部隊也發現兩人應該在14日凌晨0時收假，但卻未歸營，於是向警方通報協尋。

未料，14日傍晚有民眾爬山發現位於大崗山上的某處產業道路有一部汽車，車內疑似有2人，沒有動彈，警方獲報趕到，確認車子是屬於黃姓上士所有，車內另一名是吳姓女兵，警方到場時兩人均無呼吸心跳，2人均位於後座方，黃男位於左後方，吳女則位於右後方有火爐，研判2人輕生。

警方通知雙方家屬到案說明，家屬傷心均不願多表示意見，全案檢方將擇日解剖遺體進行勘驗。

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