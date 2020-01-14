進入寒假，台北國際電玩展向來是玩家焦點，也吸引全球電玩公司關注，其中，法國獨立遊戲發行／通路公司Plug In Digital看好台灣在全球遊戲市場的獨特定位，在Business France（法國在台協會商務處）支持下，首度來台參展，希望與台灣潛在發行／通路合作夥伴，及獨立遊戲開發者等面對面，發掘合作可能。

2020台北國際電玩展擴大規模，將移師南港展覽館舉辦，今年B2B商務區及B2C玩家區同步於2月6日起跑；Plug In Digital將在2月6、7日B2B商務區設置展位。

Plug In Digital是法國著名的獨立遊戲發行與通路公司，於2011年創立，協助獨立遊戲開發團隊與其他發行商將遊戲銷售到全球，且涵蓋PC、主機與手機遊戲等領域，目前在全球已有超過120個發行與通路合作夥伴，包括SNK、Raw Fury、KONAMI、萬代南夢宮（BANDAI NAMCO）等知名電玩大廠。

Plug In Digital也是死亡細胞（Dead Cells）、FURI、北境之地（Northgard）等遊戲的重要推手，「Dear Villagers」則是公司旗下的遊戲發行品牌；Plug In Digital總部位於法國南部蒙彼利埃（Montpellier），除了在法國巴黎外，在中國上海也已設有據點。

Plug In Digital亞洲代表高(吉吉)人表示，台灣是亞洲最為活躍的遊戲市場之一，也是在華語區一個不可忽視的市場，「台灣有熱情專業的獨立遊戲開發者，同時也有著許多熱情的遊戲玩家，因此，台灣是開拓亞洲市場中重要的一步」，期盼與廣大台灣的遊戲業者們進一步溝通，尋找合作機會。

(工商 )