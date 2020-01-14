澳洲野火浩劫震撼全球，各界名流慷慨解囊。全球首富貝佐斯也在個人IG上宣布，捐款100萬澳元（69萬美元、2,100萬台幣）救災，但善舉引來網友罵聲，批評他出手摳門，69萬美元捐款平常不到5分鐘就賺回來，而且只占他個人身家的0.00059％。

富可敵國的亞馬遜執行長貝佐斯，12日在社群網站Instagram上發文指出：「澳洲人民正在對抗這些毀滅性野火，我們的心與他們同在。亞馬遜捐款100萬澳幣，用於物資補給及救災服務」。

貝佐斯的IG貼文吸引超過9.2萬人按讚，但網友的評論也演變成首富捐款與他個人身家不成比例的論戰。有網友大酸貝佐斯，在他的貼文下回應：「你貴為全球首富，卻只捐了財產總值的0.00059％，簡直是自我作賤。」

貝佐斯捐款69萬美元，但據《富比世》資料，亞馬遜市值約9,360億美元，他個人財產淨值達1,174億美元。美媒《商業內幕》（Business Insider）估計，2018年貝佐斯花不到5分鐘，就可賺進與他澳洲野火捐款等值的金額。

幾位身家遠不及貝佐斯的名人，捐款手筆還比世界首富大方。像是美國重金屬樂團「金屬製品」（Metallica），捐助澳洲75萬美元；創《富比世》最年輕白手起家億萬富豪紀錄的網紅凱莉詹娜（Kylie Jenner），捐款100萬美元協助澳洲救災。

英國傳奇歌手艾爾頓強（Elton John），還有澳洲出生、以《雷神索爾》風靡全球的好萊塢男星克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth），也為了澳洲野火各自慨捐100萬美元。

(工商 )