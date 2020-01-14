歌手出身的管磬，最近參與公視短片《隨片登台》、《年尾巴》演出，剛好角色都是有小孩的媽媽，已認愛倪安東的她，被問對婚姻的看法，她說對婚姻沒有什麼憧憬，覺得結婚是可有可無的事，目前沒有打算，家人也不會催婚。但她直言對於那種大規模、令人尷尬的公開求婚敬謝不敏，如果她很愛的男生這麼做，她也可能會說「不」，「因為真是太不了解我了，那樣的求婚是很可怕的事」。

管磬出席《隨片登台》短片宣傳記者會。（公視提供）

她說男友不曾對結婚一是特別講過什麼，「任何事都不應該有同儕或大家的壓力」，他的想法就讓他自己來回答，如果真有那麼一天，她覺得求婚形式不重要，「講好就好！」，至於是否可能閃婚？她沒正面回答，那該不會已「密婚」？她笑答：「我沒有結婚！」她說自己沒有討厭結婚也沒有不婚，只是目前還沒想到這件事，覺得現況很好。

公視新創電影《4X相識 隨片登台》演員管罄、導演林亞佑。（公視提供）

她短片中復刻當年台語電影《大俠梅花鹿》裡白虹的裝扮，得知要穿「梅花鹿」裝時很興奮，心想：「怎麼那麼有意思，這輩子機會不再！」而且服裝師非常用心，為了完全復刻那個年代的裝扮，劇組還去傳統市場為她和張景嵐訂製了「阿嬤的內衣」，「沒想到定裝，連內衣也要重新定製！」結果她化身「鹿小姐」後，因為訂製內衣的胸型很尖又很挺，穿上鹿小姐的彈性緊身衣就更明顯，「很有意思！會忍不住一直想多看一眼」。

管磬與張景嵐片中分別穿上梅花鹿裝與狐狸裝。（公式提供）

管磬與張景嵐片中分別穿上梅花鹿裝與狐狸裝。（公式提供）

對管罄來說，拍這部戲最難的不是演戲，而是講台語！一直以來，因為外婆與奶奶都講台語，所以她聽得懂，卻不太會講，但去年為了演出音樂劇《台灣有個好萊塢》，就開始台語訓練課程，還被台語老師笑說：「妳唱歌不會走音，講台語卻會走音！」還好演這次對手戲的黃鐙輝及劇中的三個孩子的台語都講得超好的，幫她很多忙。她被媒體拱用台語介紹自己，講沒2句就投降說：「壞掉了！」

公視新創電影與國家電影中心、金馬電影學院攜手合作向台語片致敬的《4X相識》系列劇情短片《隨片登台》、《前世情人的情人》、《燒肉粽2019》及《阿嬤的秘密》，金馬影展首映後備受好評，將於1月19日晚上十點於公視主頻首播，一口氣連播四部。《隨片登台》由新生代導演林亞佑執導，以劇中劇的方式，復刻《大俠梅花鹿》、《天字第一號》，邀請以公視《奇蹟的女兒》奪下金鐘迷你劇集（電視電影）男配角獎的黃鐙輝扮演導演，管罄飾演導演夫人，並復刻台語片女星白虹，及白虹飾演過的「鹿小姐」及「天字第一號」，協助黃鐙輝完成導演的夢想。

以選秀節目出道的歌手管罄，聲音具有十足的爆發力，被媒體封為「火山系搖滾女聲」，其實，她的戲劇表演底子深厚，不僅是戲劇科班畢業（台北藝術大學戲劇系），長年耕耘舞台劇，並演出短片《七歲那年的初次見面》、公視新創電影《年尾巴》短片等；去年金馬獎頒獎典禮開場表演音樂劇《台灣有個好萊塢》更是吸睛，該音樂劇加演場正在演出中。

(中時 )