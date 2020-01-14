網路投票》誰最適合擔任國民黨主席？周錫瑋囊括45%支持。

2020大選國民黨落敗，黨主席吳敦義宣布「總辭」，黨內青壯派呼籲黨中央應全面改革，同時也引爆誰來接任黨主席議題？對此，《中時電子報》表列周錫瑋、朱立倫、江啟臣、候友宜、韓國瑜等8人，進行網路投票。在經過11個小時投票結果暫為：周錫瑋囊括45%票數居於領先、朱立倫為14.92%、江啟臣為14.55%緊追在後，而曾呼聲最高的韓國瑜僅12.3%。

這次網路投票在11個小時內獲得4萬4921次點閱，有9141網友參與投票。周錫瑋得票率45%、朱立倫14.92%、江啟臣14.55%、韓國瑜12.3%、蔣萬安5.39%、候友宜3.97%、郝龍斌2.65%、連勝文1.14%。

據消息人士指出，部份中常委已在醞釀拱周錫瑋爭取黨主席，因為競選期間為韓陣營要角的周錫瑋，早在去年11月就坦言自己考慮參選黨主席，以改造國民黨。當時就有中常委表態，指周錫瑋是最適當人選。而曾呼聲最高的韓國瑜在一早聲明不參與黨主席選舉下，也壓抑網友對其支持的表態率。

韓國瑜14日在臉書聲明，絕對不會參選黨主席。（圖取自韓國瑜 Facebook）

(中時電子報)