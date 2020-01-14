衛武營國家表演藝術中心打開大門，帶民眾參與內部空間。（衛武營國家表演藝術中心提供／李欣恬台北傳真）

帶領大眾親近藝術，衛武營國家表演藝術中心，首度打開後台大門，在「當代音樂平台」發行「ALL PASS」通行證，讓觀眾在該系列節目演出期間，憑通行證進出，可以看表演者排練，或是在餐廳和音樂家不期而遇、參加演後慶功宴等，浸泡在藝術環境裡。

藝術總監簡文彬表示，當代音樂屬於小眾領域，「但不能因為小眾，就不推廣，這回發行通行證，是在創造機會，這樣的機會，一定不要刻意或是制式，而是越自然越好，讓觀眾從親身參與的過程中，慢慢對藝術和場館有歸屬感。」

簡文彬過去長年任職歌劇院，近年執掌衛武營大小事，他觀察，「觀眾欣賞一檔節目後，內心有很多心得想分享，也會對細節好奇，但往往沒有機會和藝術家面對面接觸，如果可以不只是看完表演就離開，而是從準備過程就參與，甚至演後一起在慶功宴上聊天，效果會很不一樣。」

簡文彬表示，衛武營有很多空間待觀眾發掘，現場也會有引導人員帶領觀眾探索，「除了表演者的個人休息區並不開放，其他在表演者的生活範圍，真的會有機會遇見表演者，觀眾可視情況，自然和對方聊天。」

據了解，觀眾可能會遇見的音樂家，包括匈牙利當代音樂大師彼得．于特福許，還有以小提琴融合電聲走紅國際的音樂家吳思樺、法國蘇格蘭風笛演奏家暨即興演奏家艾爾萬．克哈維，享譽國際的指揮家廖曉玲、活躍於國際舞台的二胡演奏家王瀅絜等人。

簡文彬表示，現在的表演型態與周邊活動經營，越來越多元，去年的節目《立體鏡》，就讓每位觀眾走上舞台，參與者都有深刻印象，「台上有很多箱子，堆疊成像是房子的模樣，觀眾在箱子堆中穿梭、走來走去，那是另一種特別的效果。」

首次「ALL PASS」通行證，開放名額為50位。「當代音樂平台」演出期間為4月11日到26日，詳情可至衛武營官網查詢。

(中時 )