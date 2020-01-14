總統前憲兵「魔力轉圈圈」 國防部長看傻眼 (影/中天新聞)

黑鷹墜機事件造成8名將士殉職，國防部13日規劃移靈，總統蔡英文和國防部長嚴德發等都到場致意，但有眼尖的網友發現，當總統蔡英文轉身要進入國防部時，前方官兵卻一陣慌亂的胡亂轉身，這失誤的畫面，讓網友看了之後熱議，紛紛吐槽「這要被電飛了」。

總統蔡英文於13日下午時，率領國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發、退輔會主委馮世寬等人於國防部大門前，向黑鷹墜機事件殉職將士緬懷致敬。

當總統蔡英文轉身要進入國防部時，前方官兵卻卻疑似出現轉向失誤，有的往左，有的往右，宛若轉圈圈，還有左右鄰兵，尷尬的面面相覷。這失誤的畫面一曝光後，馬上被網友瘋傳，還有人分享到批踢踢上吐槽發問，「剛剛無聊開yt看沈總長移靈啦，然後就看到這幾個在總統面前魔力轉圈圈的憲兵現在在想什麼？晚餐吃什麼嗎？」

問題一出後，許多網友看了噴笑，紛紛留言「要被電翻囉」、「電到飛起來囉」、「回去要飛高高了」「我嘴角忍不住要飛高高了」、、「關禁閉」、「禁假3天」、「慘！總統面前耶，這個回去不用睡覺了」、「這菜味之濃厚」、「最好笑的是國防部長傻眼」、「這幾個MP要被08了，轉個彎都不會」。

(中時電子報)