新北市警察之友會海山辦事處利用海山警分局舉行1月聯合勤教機會慰勞春節執勤警察。（海山警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市警察之友會海山辦事處利用海山警分局舉行1月聯合勤教機會慰勞春節執勤警察。（海山警分局提供／葉書宏新北傳真）

今年「加強重要節日安全維護工作」自1月16日22時起展開，至1月30日24時止，為期15天，新北市警察之友會海山辦事處利用海山警分局舉行1月聯合勤教機會，由周勝考主任偕同副主任詹益綿、陳榮坤、顧問詹朝成與財務長黃志仁，除頒發交通治安績優單位加菜金，並致贈精美春節慰問品，感謝員警同仁春節期間為板橋地區治安及交通付出的努力。

周勝考主任對員警積極維護地方治安、交通，端正社會風氣不遺餘力，於會中勉勵警察同仁的辛勞，並感謝警察同仁春節期間犧牲假期、堅守崗位地為民服務；也請各位警察同仁，把握休假時間與家人團聚，並祝福大家身體健康、新年快樂。

海山警分局長林温柔表示，感謝海山辦事處給予分局的支持鼓勵；警察在各項工作有民眾的肯定及支援，更能充分發揮維護社會治安的力量。警友會是警察最好的朋友，也是警察機關最好的後盾，期許全體警察同仁以最熱忱的態度服務市民朋友，提供大家一個安居樂業的環境。

(中時 )