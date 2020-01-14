今年「加強重要節日安全維護工作」自1月16日22時起展開，至1月30日24時止，為期15天，新北市警察之友會海山辦事處利用海山警分局舉行1月聯合勤教機會，由周勝考主任偕同副主任詹益綿、陳榮坤、顧問詹朝成與財務長黃志仁，除頒發交通治安績優單位加菜金，並致贈精美春節慰問品，感謝員警同仁春節期間為板橋地區治安及交通付出的努力。
周勝考主任對員警積極維護地方治安、交通，端正社會風氣不遺餘力，於會中勉勵警察同仁的辛勞，並感謝警察同仁春節期間犧牲假期、堅守崗位地為民服務；也請各位警察同仁，把握休假時間與家人團聚，並祝福大家身體健康、新年快樂。
海山警分局長林温柔表示，感謝海山辦事處給予分局的支持鼓勵；警察在各項工作有民眾的肯定及支援，更能充分發揮維護社會治安的力量。警友會是警察最好的朋友，也是警察機關最好的後盾，期許全體警察同仁以最熱忱的態度服務市民朋友，提供大家一個安居樂業的環境。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。