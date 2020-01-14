東森房屋董事長蔡高明表示，今年東森房屋業績更甚往年，千萬經紀人的人數翻倍成長。（東森房屋提供／盧金足台中報導）

榮獲全國冠軍的林以幀，以努力贏過學歷，國小畢業的她入行僅有5年時間，發揮「幫客戶精選」精神，創造亮眼成績。（東森房屋提供／盧金足台中報導）

東森房屋14日在台中臻愛花園飯店盛大舉行「東森房屋 榮耀再現」全台TOP100仲介菁英表揚大會暨尾牙餐宴，來自全台234名超級房仲出席領獎共享榮耀，東森集團策略執行長王令麟在頒獎時強調，開創服務新藍海，一定會盡快進入市場前五名，鼓舞士氣。

王令麟展望明年房市，表示去年台灣房屋交易全年成交30萬棟，較前年成長8％，雖市場預估今年的房產交易持平，但他看好今年的景氣會好轉，去年11月台灣存款45兆，台商回流、股市看好，房市交易有提升機會。

他強調，雖然東森房屋前幾年以保守穩健經營，目前在市場上的位置還有進步空間，推出創新銷售模式突圍，打造森活家服務，開創服務新藍海，獲客戶肯定，一定會盡快進入市場前五名。

東森房屋舉行仲介菁英表揚大會，特別增設「森活家績優獎」，表揚在複合店經營有成的店家，東森房屋回歸到集團的經營後，旋即推出創新的複合店經營模式，藉由集團各項的豐沛資源與商業管道，如分眾屏幕業務、網連通社交電商等服務，擴大各項業務的推廣。

「森活家績優獎」得主，東森房屋三峽北大加盟店店東廖麟鑫說，透過東森集團旗下的「分眾媒體」電梯電視廣告，讓房仲業務有額外的收入，還藉機熟識社區管委會人員，融入當地的生活圈，擴充人脈，也拓展金脈。

此外，運用線上線下、店對店精準導客，創下38％高導客率！東森房屋的「線下聯盟」擁有龐大導客資源，提供相關優惠、相互導客，加上東森購物高價值會員，成為專屬於東森集團的品牌優勢。

東森房屋董事長蔡高明表示，該模式已在東森房屋桃園大業加盟店展現成果，在63筆導客名單之中，就有6組賣方18組買方共24組，高達38％精準導客率，未來該集團將針對東森購物的7.7萬的VIP會員，成立專門禮賓小組，將有購屋需求的VIP客戶導客至東森房屋。

不只賺進第一桶金，千萬經紀人人數大幅攀升，今年東森房屋業績更甚往年，千萬經紀人的人數翻倍成長。

王令麟鼓舞士氣，包括豐原成功加盟店林以幀、豐原成功加盟店凃睿凱、桃園航空城加盟店黃雪源、北投奇岩捷運加盟店葉淑珠，其中全國冠軍林以幀，國小畢業的她入行僅有5年時間，在進入房仲業之前，還曾做過美容美髮、賣檳榔等工作，奮鬥故事更顯傳奇性，勵志過程，感動人心。

努力贏過學歷！林以幀說，感謝當時的老闆，不在乎她僅有國小畢業，看重她的能力，自己更打拚，只要接到客戶的委託，會花時間徹底了解客戶需求，幫客戶量身搜尋、篩選最適合的物件，力求每一次的服務周到。

「幫客戶精選」變成林以幀正字標記，即便她經手的交易不多，但量少質精、鎖定高價的土地、工業用地，一樣可以賺到高額佣金，成為業界的超級房仲！

(中時 )