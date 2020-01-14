上銀集團總裁卓永財今（14）日表示，上銀集團旗下上銀打入日本豐田汽車集團大陸廠智慧產線供應鏈、也獲半導體晶圓廠晶圓系統訂單，第一批2套3月底出貨，第二批2套4月出貨，全年總計20套，每套上千萬元。大銀微系統成國際知名手機大廠首家傳動定位系統廠商，上銀及大銀微系統兩公司營運從第二季起回溫。

上銀集團旗下上銀科技、大銀微系統、邁翠斯精密及上銀光電四家公司，今（14）日舉辦尾牙以「工業4.0最佳夥伴」為主題，席開590桌，現金獎總計300萬元，最大獎10萬元、5名。

卓永財尾牙前受訪指出，上銀2019年合併營收202億元、上銀去年第四季獲利遭匯損吃掉8,000多萬元，大銀微系統營收也衰退。上銀集團這兩年有許多變化，上銀執行副總經理卓文恒去年六月接上銀董事長，陸聯精密及大銀微系統拿下新竹鳳山工業區各5,000多坪土地，陸聯精密更名為邁翠斯，去年7月英國MARTIX變成上銀全資公司，去年11月搬到新廠。今年1月1日，上銀集團把上銀瑞士子公司剩下五成全數收購變成百分之百持有，上銀持股從原先50％提高至69％，明年上銀投資上銀瑞士子公司都由上銀持有。

卓永財指出，上銀去年先協助臻鼎-KY的4家系統商建置第一階段全廠智慧製造系統，之後SI系統公司派員到臻鼎，上銀派員協助，上銀扮演系統整合解決方案服務者，之後複製此模式至醫材及電子業。

卓永財指出，上銀過去幾年提供滾珠螺桿、線性滑軌提供豐田，再擴及次系統。豐田汽車集團社長豐田章男推動組織再造，豐田四家系統商承包豐田生產線，上銀集團提供線性滑軌線性馬達、單軸定位系統，都進入豐田汽車大陸廠焊接產線提供系統整合服務。此外，大銀成為國際手機大廠第一家提供手機廠的傳動定位系統廠商，派員進駐美國矽谷，正對手機廠20多家承包機械廠進行溝通及教育，全案最遲今年下半年會執行。

上銀集團2020年進入機電整合大規模實戰階段，進入汽車、醫療器材、電子產品等行業，並與三大半導體業者密切合作。在IOT扮演重要的角色，5G基地台的設備IC也需要上銀集團的智慧螺桿有邊緣運算及定位系統支援。上銀集團最近也幫一家廠商提供半導體晶圓廠的晶圓系統，由上銀供貨，今年訂單約20套訂單，每套上千萬元，第一批2套3月底出貨，第二批2套預計4月再出貨。半導體業朝AI發展，也會與上銀集團密切合作，上銀在半導體系統將扮演重要角色。

卓永財指出，上銀及大銀兩公司去年第一季營運還在高檔，今年第一季相對在谷底，之後會逐季成長，營運第二季才會有明顯增溫，工具機接單尚未回升，新接訂單主要來自電池、5G及半導體等行業，汽車產業需求雖下滑，但有豐田新案而有外溢效果，上銀及大銀兩公司今年營運會比去年好，系統整合服務。此外，上銀也幫日本塑膠射出成型機的傳動改為滾珠螺桿結合力矩馬達，精度及效率均提升。

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