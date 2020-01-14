香港示威活動持續影響零售業績，繼多家零售商傳出擬關閉香港分店後，香港金飾上市公司周大福也不敵業績壓力，計劃店舖租約期滿後，關閉香港15間店舖，主要位於銅鑼灣、旺角及尖沙咀等旅遊區。

綜合外媒報導，對於關閉門市的消息，周大福回應，集團不時檢視港澳地區各店舖的盈利能力，透過整合低效益的零售點，提升營運效益，同時積極與業主協商調減租金。周大福稱，預期2021財年有40多間港澳門店租約約滿，計劃在2021財年完結前關閉不多於15間店，主要位於銅鑼灣、旺角及尖沙咀等地區。

(工商 )