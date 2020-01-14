周大福擬關閉香港15家門市 21:222020/01/14 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港示威活動持續影響零售業績，繼多家零售商傳出擬關閉香港分店後，香港金飾上市公司周大福也不敵業績壓力，計劃店舖租約期滿後，關閉香港15間店舖，主要位於銅鑼灣、旺角及尖沙咀等旅遊區。 綜合外媒報導，對於關閉門市的消息，周大福回應，集團不時檢視港澳地區各店舖的盈利能力，透過整合低效益的零售點，提升營運效益，同時積極與業主協商調減租金。周大福稱，預期2021財年有40多間港澳門店租約約滿，計劃在2021財年完結前關閉不多於15間店，主要位於銅鑼灣、旺角及尖沙咀等地區。 (工商 ) #香港 #周大福 #店舖 #地區 #效益 也許您會感興趣 推薦閱讀 下半年效益陸續發酵 東捷資訊 搶進智慧工廠 04:102020/01/10 產業．科技 氣溫飆升助長火勢 澳洲呼籲24萬人撤離家園 18:322020/01/10 國際 近日空汙擴散不佳堆積多 環署與南部各縣市持續因應 16:382020/01/10 生活 明投票日各地放晴 入夜溫度急降 21:552020/01/10 生活 投票日下午冷空氣到 氣象局：連雨2天最冷12度 08:102020/01/11 生活 正隆 擴廠效益顯現 04:092020/01/12 證券．權證 升級大陸冷氣團 這裡最冷10度 彭啟明：下波更強 09:012020/01/12 生活 明日冷氣團發威 全台整天濕涼...2地區恐探10度 22:162020/01/12 生活 世衛武漢肺炎命名打破慣例 疾管署：避免負面影響 16:102020/01/13 生活 九份、平溪交通新制上路 警：違者將直接開罰 18:452020/01/13 生活 財經熱門新聞 台積電投資大、賺得多 外媒竟曝大危機 - 財經 投資人真是瘋了！ 專家驚揭美股崩跌警訊 - 財經 台積電遭甩開 三星7奈米EUV奪肥單早有先機 - 財經 陸甩匯率操縱惡名 專家1句怒轟川普 - 財經 看衰台積電有理？ 天王分析師揭2大拋售危機點 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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