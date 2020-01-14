LINE TV播映HIStory3第二單元《HIStory3-那一天》廣受好評，已破5百萬點，挾著高人氣，劇中雙CP宋偉恩、黃雋智、張瀚元、劉韋辰12日特別南下高雄舉辦見面會，與現場來自海內外的近700名粉絲同樂，他們還透露將在二月初飛往首爾見粉絲，四人興奮直說要體驗「汗蒸幕」搓澡文化及從沒享受過的滑雪！

四人一現身《HISTORY3-那一天》高雄見面會，立即引起滿場歡聲雷動，雙CP現場不斷互動撒糖，讓台下粉絲甜到直尖叫喊「受不了了」，其中舞台遊戲比「粗短大小」，劉韋辰立刻對著好脾氣的黃雋智開玩笑說：「若要比短，那你穩贏！」雙關語讓全場大笑；在比「粗」項目，張瀚元拿皮尺直接量大腿根部，更驚看起來不胖的劉韋辰大腿粗度竟然有62公分，宋偉恩大爆每次在健身房遇到劉韋辰，他都在做深蹲練大腿肌。

宋偉恩、黃雋智、張瀚元、劉韋辰出席見面會。（LINE TV提供）

為滿足粉絲期待，活動特別邀請三位大來賓，首先是演唱片頭曲〈再活一遍〉的蕭秉治帶來兩罐酒，象徵四位主演從劇中長大作為成年禮；而演唱片尾曲〈我還是不懂〉的魏嘉瑩，則和四人大合唱；在劇中以「雄起」一詞大受歡迎的明杰，一現身就引起歡聲雷動，他立馬化身演技指導，但要四人攻守交換，重現劇中經典畫面，高大的宋偉恩站大八等待黃雋智熱情攻勢，最後竟甜蜜送飛吻樂得台下粉絲尖叫聲不絕於耳。活動終場，四人一起悄悄從後台合唱五月天的〈戀愛ING〉驚喜出場，邊唱邊發送甜蜜蜜麻糬（鼠年），象徵要與粉絲黏一起，灑糖不間斷，讓大家驚喜大叫，現場宛如大型同樂會。

宋偉恩、黃雋智、張瀚元、劉韋辰出席見面會，明杰來站台。（LINE TV提供）

兩對CP也為粉絲獻唱，「香菇CP」宋偉恩、黃雋智演唱兩位劇中感情歌〈Hey〉，兩人透露這是首唱，私下其實是偷偷密集練習，現場唱起來心裡酸酸的，眼眶都泛淚直呼「兩人愛得真辛苦」，粉絲也跟著落淚，宋偉恩為轉化氛圍逗趣說「歌詞太多準備起來很困難」；而「蘆筍CP」張瀚元、劉韋辰則是演唱〈最想見到你〉，抱病上場的張瀚元，因前幾天吃下不新鮮生魚片，導致腸胃炎，已連續發燒2天，加上吃消炎抗生素關係，喉嚨變得有些沙啞，他說：「這幾天吃蘇打餅及吐司度日，整個瘦了2-3公斤，這次要唱歌真的很緊張，但看到熱情的粉絲，專心用丹田發聲把歌唱好。」劉韋辰則說最近自己忙考試、張瀚元忙拍戲，兩人利用空檔，打電話直接連線練唱。

見面會上也公布在2月即將前進韓國首爾舉辦粉絲同樂會，對於要到韓國，四人開心到不行，尤其是宋偉恩、黃雋智、劉韋辰是第一次去首爾，三人沒看過雪景，期待抵達時下雪外，更約好一同去滑雪，宋偉恩也說想吃生章魚，體驗章魚吸盤吸住嘴裡，感受與海洋生物接吻的感覺；劉韋辰表示粉絲已經幫他們寫好韓國必吃必玩行程，更貼心的附上地圖連結，只要點開就可知道怎麼去；而張瀚元是第三次到首爾，他說想要體驗韓國美食外送文化，還要大嗑烤豬五花；一旁女工作人員分享「汗蒸沐」文化，還可請人全身去角質，讓他們也笑說：「若男生也有搓澡服務，要來比比看到底誰搓出來的『仙』（角質）最多。

見面會上，張瀚元的80歲阿嬤、姑姑及黃雋智的媽媽、表妹也到現場為他們加油，兩人說彼此的媽媽成立群組，互相討論他們的演技，劉韋辰講：「媽媽會告訴我哪裡眼神不對、感情不足，弟弟會用劇中台詞來虧我。」

LINE TV也將在1/24-1/28推出獨家幕後花絮，要讓會員粉絲與宋偉恩、黃雋智、張瀚元、劉韋辰一起甜蜜迎新年。

(中時 )