19歲的日本留學生準備搭捷運返國，孰料睡著坐過頭、盤纏用盡，急赴蘆竹交通分隊求援。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

19歲的日本留學生準備搭捷運返國，孰料睡著坐過頭、盤纏用盡，急赴蘆竹交通分隊求援，員警獲悉距離5點的班機只剩3小時，趕緊驅車載往機場，讓他順利趕上飛機返國，頻頻跟警方道謝。

19歲的日本留學生12日凌晨自台北搭乘捷運準備前往桃園機場搭機返國時，因過度勞累在車上睡著而錯過了班車，慌亂之下再加上中文並不流利，竟然連計程車都開錯了地點，雪上加霜的是身上盤纏都已用盡，而且登機報到時間也迫在眉睫，這名留學生只能就近轉向員警求助。

他凌晨1點多走進蘆竹交通分隊，以簡單的中文再加上比手劃腳向警員周育生解釋，雙方雞同鴨講花了近半小時，員警搞懂他的來意時已經快2點，距離5點的班機只剩3小時，員警知道時間急迫，趕緊駕著警車將他送往機場，讓他順利的趕上班機。

日本留學生在離去前，不斷的向員警道謝，也和員警一起拍照留念，感謝警察助人熱忱，幫他渡過了這次急難，在他心中也留下了深刻印象。

(中時 )