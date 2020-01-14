消防局還特別準備闖關體驗活動，讓防火管理人體驗消防人員平時的救災工作及提升消防常識，寓教於樂。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

消防局還特別準備闖關體驗活動，讓防火管理人體驗消防人員平時的救災工作及提升消防常識，寓教於樂。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

消防局還特別準備闖關體驗活動，讓防火管理人體驗消防人員平時的救災工作及提升消防常識，寓教於樂。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

消防局還特別準備闖關體驗活動，讓防火管理人體驗消防人員平時的救災工作及提升消防常識，寓教於樂。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

消防局還特別準備闖關體驗活動，讓防火管理人體驗消防人員平時的救災工作及提升消防常識，寓教於樂。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

消防局還特別準備闖關體驗活動，讓防火管理人體驗消防人員平時的救災工作及提升消防常識，寓教於樂。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

新春農曆年將至，桃園市政府消防局第三大隊為提醒轄區內各場所業者重視消防安全，14日於蘆竹區山腳里集會所舉辦防火管理人座談會，透過案例分析提醒各廠家注意年節期間的用火、用電安全，除現場踴躍交換意見外，還特別成立防火管理公務專用的Line群組，便於日後對防火管理工作能夠持續保持交流溝通。

消防局還特別準備闖關體驗活動，讓防火管理人體驗消防人員平時的救災工作及提升消防常識，完成闖關便可領取精美小禮物1份，希望透過全面性的防火宣導，增加彼此的熟識度，加深業者的防災觀念，有助益於未來預防工作的持續推動。

活動關卡有消防衣著裝體驗、CPR體驗及教學、濃煙逃生體驗、救災繩索技能應用、防火管理知識問答、防範一氧化碳中毒對策及住宅用火災警報器推廣等，各個關卡在闖關中都兼具教育宣導意義，不但能了解打火弟兄救災的辛苦，更能寓教於樂，扎根安全防災觀念。

蘆竹分隊長蔡協晉表示，防範火災無捷徑，唯有落實防火管理，加強場所自衛消防編組訓練，才能永保安康。他也特別提到，近期發生數起除濕機火災案件，經調查為92年至101年生產需召回機型之除濕機如（大同、三洋、東元、聲寶…等12種品牌，目前計有54種型號公告召回），一旦確定應立即停止使用，並送回原廠檢修。

蔡協晉呼籲民眾，務必比對家中及辦公處所使用的除濕機是否為經濟部標檢局公告召回的機種型號，因零件設計瑕疵，易於使用時起火燃燒引發火災，若為公告召回的型號，切記勿再使用，不要因為機器沒有發生過異常而繼續使用，才能避免瑕疵除濕機自燃案例再發生。（可上經濟部標準檢驗局產品安全資訊網／訊息專區／商品召回訊息查詢）

第三大隊長殷明坤表示，期許每位防火管理人能夠在座談會後有所收穫，能自我學習提升防災知識，不斷思考自身在防火管理遇到的問題及解決方法，休假、停工前檢視場所內消防安全設備及防火避難設施確保勘用，清理不必要堆積物，並於休假及停工時關閉用火用電設備器具之開關或電源，專門之儲藏空間應上鎖管理。

年節期間如有人員留守或施工，應注意用火用電管理，勿有亂丟菸蒂及危險用火之行為，以提升年節休假期間之場所安全。最後，敬祝大家新春愉快，平安過好年。

(中時 )