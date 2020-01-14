香港知名珠寶金飾公司周大福14日對外表示，受反送中抗爭衝擊，旅遊及零售市場業績大幅下滑，該公司在新的一年預備關閉15家香港門市，總數大約佔所有香港門市的1/5，關閉的門市主要位於銅鑼灣、旺角及尖沙咀等旅遊區。

據香港《信報》報導，周大福公司在回覆媒體詢問時表示，該集團不時檢視港澳地區各店舖的盈利能力，透過整合低效益的零售點，提升營運效益，同時積極與業主協商調減租金，預期2021財年有40多間港澳門店租約約滿，計劃在2021財年完結前關閉不多於15間店，主要位於銅鑼灣、旺角及尖沙咀等地區。

《時代財智》指出，去年6月開始的反送中示威活動令香港零售業陷入困境，且嚇退了許多的遊客。周大福珠寶集團是香港上市市值最大的珠寶公司，目前在當地擁有86家門市，計劃關閉的門市約佔其總數的20%。

不過，周大福在大陸境內業務卻與香港反向而行，去年底銷售增長率由負轉正。該珠寶集團預計，未來6至12個月內，大環境的動盪將繼續影香港零售業。上週五的銷售報告指出，去年第4季度，香港和澳門的同店銷售額同比下降了35%。

周大福集團是香港商人及億萬富豪鄭裕彤家族擁有的商業集團，該集團表示將會繼續評估門市的生產率，並優化其在香港的零售網絡。

(中時電子報)