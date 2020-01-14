住在東京都台東區的23歲大陸籍留學生王詩超，涉嫌偽造陸上自衛官的身分證，14日遭日本警視廳公安部以偽造有印公文罪嫌逮捕。王詩超供稱，他是花錢透過網路社群的即時通訊買的。

日本警察去年10月在東京街頭臨檢時，發現就讀日語學校的王詩超持有兩張偽照證件。其中1張偽照陸上自衛官的證件，證件上寫著日本人的名字「小笠原謙」，職稱則寫「陸曹長」(相當於陸軍士官長)，照片貼的是王詩超的大頭照。

這張偽造證件製作得十分精巧，證件上還偽照了陸上幕僚長(相當於陸軍參謀長)的印鑑以及指紋、IC晶片等，有效期限為「令和５年７月１５日」。陸上自衛隊指出，根本沒有姓名為「小笠原謙」的隊員。

王詩超表示，他在大陸喜歡生存遊戲，證件是在遊戲中扮演自衛官時用的，這是他去年8月花了1800日圓（約台幣500元）左右，委託在社群網站上結識的中國人偽造的。 他還持有另1張有效期限為「平成」年間的偽造證明。目前並未查出他曾利用這些偽造證件進入自衛隊的設施，但日本警察當局擔心此類偽造證件可能已在大陸等地流通。

(中時電子報)