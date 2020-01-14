109年力拚普惠金融，金管會訂出21項普惠金融衡量指標、11項政策目標。金管會主委顧立雄14日宣布，金管會參考「G20普惠金融指標體系」並依台灣金融市場發展現況，從金融服務可及性、使用性以及品質3面向評估普惠金融發展成效，這21項衡量指標有些是與他國比較，有些訂下政策目標，未來每年將發布一次指標衡量結果。

綜合規劃處處長林志吉指出，在「金融服務可及性」有7項衡量指標，可瞭解金融消費者（包括偏鄉及特殊族群）接觸金融服務之便利性及友善性，希望達到的目標包括：無障礙ATM比率111年底至95％、無障礙網銀及APP新增非約定轉帳功能，今年6月底上線運作、資本額50億元以上的證券期貨公司官網升級為無障礙網頁比率111年底要達100％、提供場外開戶服務的證券期貨商家數比率110年底達50％、提供電話語音電子下單等多元下單服務的券商期貨商家數比率110年底達100％。

在「金融服務使用性」有8項衡量指標，包括調查成年人使用銀行服務（包括存款、貸款）、數位金融（行動支付、數位存款及網路投保）及保險商品（壽險保單及微型保險）之程度。政策目標包括：網路投保件數109年底要達400萬件、微型保險累計承保人數111年底達100萬人。

在「金融服務品質」有6項衡量指標，包括：瞭解金融教育宣導是否遍及全國各鄉鎮與消費者、科技進一步提升金融服務、公平待客之落實及糾紛解決機制等。政策目標則是鄉鄉鎮區市辦理金融知識宣導活動的覆蓋率109年要達100％、今年至少要辦440場校園社區與80場社區大學、120彭金融消費者保護等金融知識普及宣導活動，參與人數達6.9萬人次。保險區塊鏈109年至少十家保險公司開辦、電子保單認證及存證機制109年至少有8家壽險與10家產險公司。

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