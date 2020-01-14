中央氣象局表示，明(15)日白天起冷氣團開始減弱，白天溫度回升，好天氣將持續到周四(16)，周五(17)有另一波冷空氣南下，屆時北部及東北部天氣也再轉涼，東半部地區及北部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

溫度方面，北部及東北部約20-22度；中南部約26-28度；花東地區約23-25度；迎風面的東北部及基隆北海岸地區有局部較大雨勢發生機會，大台北及花東地區亦仍有局部短暫雨，請留意天氣狀況攜帶雨具。

此外，臺南以北、東半部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有8至9級強陣風；基隆北海岸仍易有突發性的大浪發生，海邊活動或海上作業請注意安全。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，周五(17)另一波冷空氣南下，下探溫度是否達大陸冷氣團等級需要再觀察，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨機率，北台灣將轉為濕冷天氣，冷空氣將影響至周日(19)清晨，提醒民眾適時增添衣物保暖。

環保署空氣品質預報顯示，明天清晨受大陸冷氣團影響，北部及東半部地區有局部短暫雨；環境風場為東北風，將挾帶微量境外污染南下影響，午後污染物逐漸往南傳輸至中南部地區，傍晚中部以北地區空氣品質逐漸趨緩，影響程度視降雨強度及上游累積情形而定；晚間大陸冷氣團逐漸減弱，中南部地區位於下風處，污染物易累積。

花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，西半部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

(中時 )