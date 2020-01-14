亞洲最大的房產科技集團居外IQI 14日發布的一份報告顯示，去年，除非洲外，大陸買家的跨境住宅地產需求整體保持溫和增長，其中亞太地區增長明顯高於其他區域，這顯示出大陸買家的活動重心正向亞太地區轉移。

據《中新社》報導，居外IQI提供的數據顯示，2018年，大陸買家對全球每10宗住宅房地產購買諮詢中，亞太地區占1宗，但去年，這個數字上升至6宗，與此同時，在除了亞太區域外全球其他地區，大陸買家投資活動明顯下降。

歐洲和中東地區2018年收到28％的大陸買家諮詢，但去年該比例僅為13％；澳洲、紐西蘭等大洋洲地區大陸買家諮詢量占比下降近半，從2018年占大陸買家跨境地產諮詢量的25％下降到去年的13％。

居外IQI集團執行董事長Georg Chmiel認為，今年大陸投資者將繼續尋求透過海外投資來保護自己的財富不受潛在貶值的影響，大陸投資者可能將繼續青睞亞太市場，主要是因為鄰近、收益率高、進口價格低。

IQI馬來西亞新山房地產經紀人梁家進表示，近年來主要透過微信服務大陸買家，他們主要來自廣東、北京和湖北等地。

(旺報 )