因台中市公車免費政策上路，迄今廣受好評，台中市長盧秀燕14日宣布加碼「雙十公車」政策，即10公里以內免費，超過最多，只收10元，讓民眾坐好坐滿，並自元月25日大年初一上路。盧秀燕表示，雙十公車將可解決現有公車免費政策的不足，希望造福更多民眾，「這是送給市民的新年禮物！」

台中市交通局14日在中區舉辦台中雙十公車上路記者會，由市長盧秀燕說明相關政策。盧秀燕指出，現有公車10公里免費政策，非常成功，受到市民肯定，不過，目前超過10公里車資上限為60元，往返就需120元，以海線鄉親、學子搭乘公車往返市區通勤來說，最高一個月就需花費2,000多元，對部分家庭來說，是沉重負擔，因此，市府新推出雙十公車政策，將超過10公里車資上限降為10元，照顧更多弱勢家庭。

盧秀燕認為，雙十公車政策，還可鼓勵民眾多加搭乘大眾運輸，也能節能減碳，減少空汙，更能鼓勵民眾從市區到縣區，或從縣區到市區郊遊，活絡地方經濟，一舉多得。

此外，市府推出雙十公車政策後，僅需多負擔約1億多元，就能為民眾提供更完善服務，這是市府送給市民的新年禮物。

台中市交通局長葉昭甫表示，2020台灣燈會副展區文心森林公園，已點燈開放參觀，大年初一至初五不打烊，歡迎民眾春節期間來台中，使用「雙十公車」優惠，白天遊玩各大景點、吃美食，晚間享受賞燈樂趣。

葉昭甫指出，市府多次與客運業者及相關單位研商，目前中市18家業者已完成超過1,500輛公車與超過3,000台驗票機的程式更新作業，期盼藉由「雙十公車」培養捷運潛在搭乘族群，促進城市發展，進一步減少空污，未來也將持續滾動式檢討各項公共運輸政策績效，提供更優質的大眾運輸服務。

此外，市府2019年免費公車補助機制，已由過去「里程為主」調整成「人次為主」，鼓勵業者依市場機制與民眾需求調整運能、積極載客；交通局也透過公車動態資訊系統自動稽核公車發車狀況，督促客運業者改善誤點脫班問題。

(工商 )