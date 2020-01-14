2019年壽險業避險成本恐上看2,800億元，創歷史新高。金管會主委顧立雄14日表示，只要壽險業國外投資金額維持高水位，避險所需成本就「不可能降太多」，但國外投資可有較高的報酬，才能推升壽險獲利創新高，由於國內市場難以胃納這麼多的壽險資金，所以每年逾千億元的避險費用，成為必要支出。

新台幣升破2字頭，已來到29.94元的一年半新高，壽險業的避險成本也居高不下，壽險業者是不是又可能要向金管會求救、要求鬆綁相關規定？

對此顧立雄表示，2018年底因為股債市雙跌，新台幣又升值，這是「不尋常情況」，壽險業才會打算要求相關紓困措施，2019年股債市都回升，雖然相關避險成本仍是「相當相當的高」，但顧立雄認為外匯準備金是用來平滑因匯率造成的損益波動，不能取代避險成本的支出，壽險公司應有效控管投資風險，資產配置要合乎金管會要求外，「一定比率的避險，仍是必要的」。

也就是金管會不可能再放寬外匯準備金的相關規定，也不打算再借第二桶金，壽險業想賺海外投資較高的收益率，就必須付出應有的避險成本。

壽險業2019年購買換匯（CS）、無本金遠期外匯（NDF）就花了新台幣1,838億元，顧立雄坦言，這些錢是一去不回頭，就是列費用，只要壽險業收這麼多保費，就只能到海外投資，因為國內無論股市、債市或不動產市場都沒有那麼大的胃納量，而國外投資有高收益，就必須付出一定的避險成本，這是相對的。

壽險業到去年11月底國外投資已近17.6兆元，雖然國外投資速度減緩，但仍是占其可運用資金近67％，只要國外投資持續增加，避險成本就難以下降，並可能不斷創新高。

此外，2020年壽險業也會開始試算接軌IFRS17的確切缺口，另外新的清償能力監理（ICS），也預計2025年接軌，會比照銀行有核心資本等要求，亦是可能增加普通股增資的壓力。

(工商 )