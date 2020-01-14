經濟部水利署為鼓勵並強化水患自主防災社區運作，2019年成果評鑑經評定有5個種子社區、10個特優社區、21個優等社區、26個甲等社區及5個績優縣市政府。種子社區計有宜蘭縣宜蘭市梅洲里、臺中市烏日區前竹里、南投縣南投市營南里、臺南市永康區崑山里、臺東縣金峰鄉嘉蘭村；績優縣市政府為宜蘭縣、桃園市、臺中市、雲林縣、臺東縣政府。水利署自103年起持續辦理社區成果評鑑，除表揚社區的付出外，更頒發獎勵金，以實際行動挹注社區運作。

水利署表示，經過10多年累積，許多社區在防災工作上的投入與特色，有社區利用自身經驗，帶動周圍非自主防災社區的村里，共同進行全民防災工作；也有社區自行推動在地滯洪工作，將防災提升到減災；更有社區走向國際化，與南向國家交流防災經驗，這都是基層防災最扎實的軟實力。過去5年臺灣共經歷23場颱風、22次豪大雨，水患自主防災社區共計自主啟動近4,500次，疏散撤離1,300多人，無人傷亡，著有成效。

水利署指出，種子社區評鑑，以近4年內、曾3次獲選特優評鑑社區為評核標準，5個種子社區，分別為宜蘭縣宜蘭市梅洲里、臺中市烏日區前竹里、南投縣南投市營南里、臺南市永康區崑山里、臺東縣金峰鄉嘉蘭村，希望藉由表現優異的社區，作為地區的帶領者，提供自身防救災經驗傳承給其他社區，輔導鄰近社區共同投入自主防災的行列。為鼓勵積極推動水患自主防災社區的縣市政府，也針對全臺縣市政府推動參與度評選，並選出5個績優縣市政府為宜蘭縣、桃園市、臺中市、雲林縣、臺東縣政府。

特優社區分別為桃園市觀音區樹林里、桃園市中壢區普忠里、臺中市霧峰區五福里、雲林縣虎尾鎮堀頭里、臺南市仁德區二行社區、臺南市安南區公親里、臺南市柳營區八翁社區、高雄市永安區新港里、高雄市仁武區中華社區、臺東縣卑南鄉溫泉村。

水利署強調，透過評鑑，不僅提升水患自主防災社區凝聚力及榮譽感，同時更加實質的鼓勵社區運作，也希望藉由在地的水患自主防災社區，將防災意識融入並落實在一般生活中，強化社區自救、互助的能力，朝零災損少傷亡的目標前進。

(工商 )