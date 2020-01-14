資深藝人同時也是鋼鐵韓粉的劉家昌，大選後沉寂了兩天，昨(13日)終於發聲，在臉書PO出長文表達選舉之後的心情，同時也特別點名鴻海創辦人郭台銘與親民黨宋楚瑜兩人分化藍軍扯後腿。

在選前曾預言韓國瑜可拿800萬票，選後劉家昌臉書遭網友灌爆，沉寂2天的他終於在昨天發聲，以「中華民國保衛戰，我們盡力了」為題寫下長文，也點出自己認為的戰犯。劉家昌先痛批前總統馬英九，上台後一味媚台，把中華民國邊緣化，下台時幾乎亡黨亡國了。

劉家昌接著說，這次大敗關鍵就在「知識藍」，他痛批這些人念了點書自以為是，只因為不喜歡一個人而忘記對國家民族的責任，更點名郭台銘「不識大體」，損人不利己也分化藍軍，打著中華民國派稱號扯後腿。接著劉家昌也痛批宋楚瑜「五次傷害中華民國終於成功如願了，歷史會記下這一筆的」。

劉家昌也抱怨韓國瑜團隊，說自己臉書每篇文平均都有5萬個讚，也算一點力量，他不相信自己的建議韓團隊都沒看到，但卻從未回覆過。

劉家昌悲觀表示，再過四年又有新的百萬首投族，年邁的中華民國派再死一批，差距就更大了。

(中時電子報)