據一位對中美貿易協議內容相當瞭解的消息人士透露，中國大陸會在即將簽署的第一階段協議中承諾，於未來兩年增加購買近800億美元美國製成品，並再購買逾500億美元能源商品。

路透引述這位元消息人士的話說，在這2年的期間內，中國大陸還將增加購買約350億美元的美國服務。而服務領域是美國少數對中國大陸享有貿易順差的領域之一。

該人士稱，第一階段協定要求中國大陸在2年內增加購買約320億美元的美國農產品，相當於每年增加約160億美元。而若以美國2017年農產品出口規模240億美元為基準，增購的總額將接近美國總統特朗普宣稱的400億美元的年度目標。

報導說，美國總統川普及大陸國務院副總理劉鶴週三將於白宮舉行的儀式上簽署協議，屆時預料將公佈上述資料，這代表著未來中國大陸對美國製成品的進口將呈現驚人增長。

另外2名熟悉第一階段貿易協議的消息人士也認同這組粗略分項資料，但並未提供具體數字。

報導表示，當第一階段貿易協定於12月13日敲定時，美國官員稱中國大陸已經同意在未來兩年增加購買2000億美元的農產品、製成品、能源及服務，比較基礎為2017年。

當第一階段貿易協定於12月13日敲定時，美國官員稱中國已經同意，在未來兩年增加購買2,000億美元的農產品、製成品、能源及服務，比較基礎為2017年。消息人士說，雙方將公佈這四大領域的整體目標，但將對具體產品相關細節保密，以避免擾亂市場。

其中一位消息人士稱，增購的800億美元製成品中包括大量採購汽車、汽車零件、飛機、農業機械、醫療設備和半導體，但未提供任何具體供應商的名字。

提供採購數值的上述消息人士說，大陸做出購買美國製成商品的承諾有效性令人懷疑，因為中美貿易協定並未涉及數十年的大陸設下的各種非關稅貿易障礙。加上當前大陸汽車銷售疲軟，國內組裝產能過剩，很難看出大幅增加美國汽車進口的必要性。儘管美國官員聲稱協議含有重要的執行條款，但分析師和專家對於第一階段協議是否真能如約執行表示懷疑。

(中時電子報)