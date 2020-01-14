金融業股本大，也要給小股東機會。金管會14日宣布，在金融業委託書徵求人資格上，將新增最低持股200萬股（2千張）的門檻，讓小股東也能有機會徵求委託書，金管會主委顧立雄表示，主要是一些金融工會來陳情，表示現行0.5％的徵求門檻，將不利工會參與。

原本委託書徵求門檻是持股80萬股（800張）或持股0.2％以上，但2018年在金融業部分刪去80萬股的規定，2019年上路，顧立雄坦言當初就是為了解決遠航董事長張綱維以7家投資公司分散徵求委託書，以持股17.85％，奇襲三信商銀成功拿下5席董事的問題，所以將委託書徵求的小股東門檻800張的部分刪除。

但此規定上路後有許多金融機構工會陳情，強調金融機構股本大，只留持股0.5％的門檻，對小股東不利，因此金管會預告法規，再重新增加2千張（200萬股）的門檻，證期局局長王詠心表示，之前持股門檻是由0.2％拉高到0.5％，增加2.5倍，所以持股數亦以800張增2.5倍，調高為2千張，即同倍數增加。

顧立雄表示，法規預告後會聽取各界意見，再看要不要調整，若法規確定趕得上相關委託書徵求等時間，最快就是今年股東常會上路；不過即便恢復最低持股門檻，以2千張的規定來看，張綱維當時的7家投資公司持股亦達不到此門檻。亦即還是能有效防堵這種分散徵求、要搶超過其持股席次的弊端。

金管會將會預告「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」，目前一般公司徵求委託書門檻依舊是發行股數的0.2％或80萬股；若是金融業從現行發行股數0.5％，增加持股200萬股。

例如三信商銀84億元的股本來看，若0.5％就是要420萬股，200萬股就是只要不到一半；若是大型金控有1千到2千億元股本，5千萬股跟200萬股差異更大。

(工商 )