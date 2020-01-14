美國周二公布上個月消費者物價指數（CPI）僅月增0.2％，已連續第2個月下滑，強化市場對於聯準會（Fed）今年全年都將按兵不動的預期。不過，瑞銀獨排眾議看衰美國經濟表現，預估上半年成長率將下探至僅0.5％，Fed為了搶救經濟可能3度降息。

美國勞工部周二公布去年12月CPI經季調後月增0.2％，增幅低於11月的0.3％，與2018年12月相較則年增2.3％，華爾街的預估值為月增0.3％與年增2.3％。

12月扣除食品與能源的核心CPI也僅月增0.1％，同樣低於11月的0.2％，較2018年同期相較則上揚2.3％，創2018年10月以來的最大增幅。

美國CPI月增幅去年10月跳升至0.4％，之後便連續2個月下滑。

Fed的通膨目標主要是參考核心個人消費支出（PCE）物價指數，理想目標是2.0％。去年11月PCE物價指數僅年增1.6％，已連續11個月低於Fed的通膨目標。

12月PCE物價指數本月稍後出爐，若按照就業報告通膨可能還是偏弱，上周公布的非農就業報告顯示薪資成長年增幅僅2.9％，凸顯通膨走疲。

勞工部另一份報告也顯示，12月份經通膨調整的實質平均薪資較11月下跌0.1％。

美國上個月物價主要由能源與食品所拉升，其中汽油價格大漲2.8％，食品價格上漲0.2％，中古車價格則大跌0.8％。

大多數華爾街投銀都預估Fed今年將按兵不動，少數認為寬鬆的話頂多降息1次。

但瑞銀全球經濟研究部主管卡普坦（Arend Kapteyn）指出，中美貿易戰互徵關稅將持續對美國經濟帶來重擊，預估今年上半年美國經濟成長率可能進一步滑落至僅0.5％。

卡普坦表示，「我們認為關稅的衝擊將會壓低美國經濟成長，促使Fed降息3次，此一預測與市場的共識有相當大的落差。」

卡普坦進一步說明指出，「若經濟指標顯示經濟成長動能減弱，我們預估Fed最快3月時就會降息。」

(工商 )