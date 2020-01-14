負責督導集團創新事業、台塑管理中心常委王文潮14日擔任台化尾牙特別來賓，帶來抽獎禮物，讓台塑全面搶進居家、工業、養殖除菌、濾水安全商機的新品「除菌掃地機器人」正式曝光。

王文潮表示，台塑化與日本福機裝合作研發的除菌掃地機器人今年即將推出，預計2月開始量產，是目前唯一擁有LED深紫外線除菌功能，地板除菌率99％。另開發各種空氣清淨及殺菌設備，未來不只瞄準消費品市場，更重要是工業應用，像是水處理、農業等。

看好UV-LED應用於空氣過濾、水質過濾等殺菌市場的成長性，台塑集團與日機裝公司（Nikkiso）成立合資公司切入UV-LED市場，由日機裝提供上游磊晶，交由台塑關係企業福懋科封裝，最後委託外部廠商設計做成成品，全面搶進居家、工業、養殖除菌、濾水安全商機。

不同於台塑生醫主打家用清潔、保健食品與美妝保養；台塑有機農產品；台塑化結盟日商，切入UV LED市場，加入殺菌產品，銷售範圍逐步擴增。目前推出產品包括空氣空氣淨清機、淨水器、除菌掃地機器人等，已在自家及主攻婦女媽媽之購物網上架。

王文潮說，不同於市面上的掃地機器人，台塑掃地機器人一台價格1.5萬元，最大的特色是配備UV LED功能，殺菌效果非常好，可把細菌病毒全殺掉，且已通過日本認證。

據悉，台塑化與日本日機裝（Nikkiso）合作投入開發UVLED應用產品，初期總投資金額達80億日圓；其中，台塑化、福懋科（8131）各出資36億日圓、4億日圓，日方出資40億日圓；日機裝與台塑關係企業將持股各半。初期將以採購日方晶粒，推出應用在空氣殺菌與水殺菌的終端商品為主，待穩步開拓市場需求之後，再伺機啟動台灣在地建廠計畫。

(工商 )