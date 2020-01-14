連結到「目標到期債券基金」的投資型保單，兩年熱賣2500億元，金管會保險局局長施瓊華今（14）日透露，由於目標到期債券基金大量投資高收益債，讓不是專業投資人的保戶承擔高風險，金管會將在農曆年後對這類保單設限，在這之前，也不希望業者「搶賣」不符合未來規定的保單。
施瓊華表示，據金管會了解，目標到期債券基金有七成是連結到投資型保單，主要銷售給非專業投資人，保戶其實承擔了高風險。
施瓊華指出，壽險公司自行投資海外債券都要求平等在BBB＋級以上，卻讓不是專業投資人的保戶無限制投資高風險債券，因此有必要對目標到期債券基金保單做強化管理。
金管會將限制連結保單的基金，未來只能投資BBB＋級以上評等的債券，且投資只能占基金淨資產價值的40％，其餘6成要投資更高等債券；目前對此是完全沒有限制。
金管會本週將找業者來談，新規定預計在二月初上路，之前已經銷售的商品將不受影響，但金管會希望，業者不要在規則上路前「搶賣」不符合新規定的商品。
(中時 )
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