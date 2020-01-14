台化昨日舉辦暮年會，面對「區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）」可望在今年11月簽署，台化副董事長洪福源直言，未能加入的台灣恐會變成貿易圈的孤兒，為此，台化將積極落實「騰籠換鳥」計畫提升高值化產品比重，並強化全員AI因應，這也是求生存的唯一道路！

2019年囿於ARO-3廠發生工安事故外，陸美貿易戰紛爭，以及大陸新產能開出等因素，台化2019年下半年經營逆風，展望2020年，洪福源說，就各部門預算報告顯示，今年營運表現應該與去年持平，不過新的一年營運還是面對很大的挑戰，陸美貿易戰趨緩，但摩擦持續，此外，今年大陸石化業包括恆力石化、浙江石化等新產能投產會回歸正常，對市場影響會更大。

最令洪福源擔心的是，2019年陸日韓3國領導人已有共識下，預計RCEP將在2020年底會簽署，洪福源強調，為因應這項貿易局勢，台化要拉高高值化產品比例，利用「騰籠換鳥」計畫，持續擴大產品差異化，此外，全員AI也是今年積極努力落實的目標。

台化暮年會還有一個意外插曲，台塑集團行政中心常委王文潮意外現身，送出今年2月才會量產，由台塑化與日本日機裝合資公司福機裝開發價值約達1.5萬元的殺菌掃地機器人，讓台化員工抽獎。這才讓外界得知，台塑集團將切入生活清潔設備領域。

這台殺菌掃地機器人最大的特色是配備UV LED，殺菌效果非常好，台塑化董事長陳寶郎指出，UV LED可以把細菌病毒全殺掉，並已通過日本認證，其他如還可應用在過瀘水，家中配備後，自來水便可生飲。據了解，未來還將擴及工業應用，像是水處理、農業等。

(中時 )