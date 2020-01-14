定居恆春的日人河合賢二（右）在收到中山大學博士候選人李政璋（左）親自送的《半島陸蟹2.0》後，發現自己名列作者序的感謝名單，感動地直說，「謝謝台灣圓他的賞蟹夢」。（謝佳潾攝）

河合賢二說，看到李博士親自送書、又見到感謝名單中出現自己的名字Kenji Kawai先生，內心感動無法言喻。（謝佳潾攝）

恆春半島是學者認證的陸蟹寶地，目前記錄到的種類多達67種，近日中山大學博士候選人李政璋還出版《半島陸蟹2.0》驚豔眾人，不過最令人感動的卻是「感謝錄」，定居恆春的日人河合賢二在收到李親自送的新書後發現自己列入其中，感動地直說，「謝謝台灣圓他的賞蟹夢」。

河合賢二出生在日本奈良市，6年前成為台灣女婿後，定居恆春經營日本料理店，他說，他從小最喜歡做的事，就是到溪邊抓螃蟹回家養，但12歲以後就沒再看過螃蟹，直到35歲那年到墾丁看到護蟹的警示牌時，才與螃蟹再續緣分。

他興奮地說，他趁工作之餘找有關陸蟹的資料，不久後結識護蟹志工古清芳，去年初在古的協助下，到車城保力溪參加護蟹堤防工程會議，也因此認識了李博士，而當下他為更了解陸蟹生態，不怕羞地自願當李的研究志工，此後每天下午2點至5點、晚上6點至12點，他只要有空，就會跑到保力溪拍照賞蟹。

他說，當研究志工近1年，他記錄30餘種陸蟹，但從沒想過自己也被記錄下來，看到李博士親自送書、又見到感謝名單中出現自己的名字Kenji Kawai先生，內心感動無法言喻。

他說，他很喜歡保力溪，雖然它並不美麗，但卻是生活中觸手可及的地方，且那不只有螃蟹，還有許多生物棲息，對他而言那裡充滿寶藏，而他也學到，生活周遭環境受到破壞或許有些無可奈何，但自然是靠人的意識去維持才能改變。

(中時 )