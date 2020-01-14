陳揮文再度因預測失準於直播中道歉。

資深媒體人陳揮文昨晚在網路直播，再次因預測韓國瑜會大贏120萬票向大家道歉，之後更忍不住吐真心話，表示嚴格講起來，是他對不起韓國瑜，一直希望韓國瑜能參選。

陳揮文昨晚為了預測失準再度於直播節目中道歉，「我預測錯誤的地方還是跟大家道歉，請大家這個原諒，我的預測實在是非常不準，跟最後結果差距來回300多萬票，顯然我的心願沒有達成，我是希望韓國瑜當選，沒想到是這樣。」

有網友建議他可以參考沈富雄是怎麼觀察的，認為沈富雄預測不錯，但陳揮文就這樣回應：「那個是事後諸葛啦，如今今天韓國瑜開票贏120萬票，要怎麼稱讚我？我會變神。所以那個就是成王敗寇，他猜對那是他的事情，我根本就I don't care。」

之後陳揮文又忍不住吐真心話，坦言嚴格講起來是他對不起韓國瑜，「在那裏一直講一直講，希望他選，我的理論很簡單，只有他能贏柯文哲。」他說他的道理很簡單，只有韓國瑜能贏柯文哲，因為國民黨沒有一個人可以贏柯文哲，在韓國瑜出來選之前，柯文哲民調遠遠擊敗王金平、朱立倫、吳敦義、蔡英文，通通不是柯文哲對手。而陳揮文還說了一句，那就是恐怕連小英也沒想到自己會獲得800多萬票。

(中時電子報)