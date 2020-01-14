大選後行政院長蘇貞昌依慣例率內閣總辭，但被蔡英文總統慰留，蘇貞昌也隨之決定留任所有部會首長，但國民黨立法院黨團總召曾銘宗認為內閣應該大幅改組。

曾銘宗表示，雖然蔡英文以超過800萬票大勝，但也有500多萬人不滿意她，因為她執政4年根本沒有明顯政績，如果內閣不改組根本不符民意，例如外交部斷了7國部長竟然繼續當；農委會主委陳吉仲把沒有顏色的職位搞成高度政治性的部會，法案交朝野協商後，陳吉仲竟然召開記者會罵國民黨團，即使最終協商後民進黨團也接受了國民黨團意見，根本一點民主素養都沒有。

此外在拚經濟、改善低薪上民進黨政府也沒有好表現，反讓我國經貿被世界邊緣化，因此呼籲民進黨為了符合各界期待，內閣應該改組。

另外，台灣民眾黨不分區立委當選人蔡壁如拋出在野大聯盟提議，對此國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，國民黨持開放態度，但因為在野大聯盟的相關機制與組成方式還不清楚，因此他覺得在野聯盟可以先從議題開始合作，諸如攸關民生的經濟或改善低薪議題，乃至於給青年更多創業協助等，由近到遠、由淺到深，慢慢建立在野黨之間的互信，再研究是否籌組大聯盟。

(中時 )