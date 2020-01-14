大樂透頭獎2.47億元 台中1人獨得 22:292020/01/14 中時電子報 許立穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大樂透第109004期今（14日）晚開獎。頭獎2.47億元，由台中1注獨得 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大樂透第109004期今（14日）晚開獎。中獎號碼為07、38、34、37、47、20，特別號為18；派彩結果，頭獎1人獨得，開在台中市沙鹿區開出，中獎金新台幣2億4753萬9944元。 另外，貳獎也是1人獨得，得獎金394萬1512元。 ●派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。 (中時電子報) #47 #獨得 #派彩 #樂透頭獎 #億元 也許您會感興趣 推薦閱讀 冒牌CEO QQ通訊詐騙上億元 04:102020/01/10 社會新聞 警政署統計 全國投票49件47人違規 16:322020/01/11 社會 街口農曆年紅包在Jello 最高獨得100萬 16:142020/01/14 科技 微風初一福袋拚中獎率 600袋可1人獨得百萬賓士 19:442020/01/14 消費 野火滅家園 澳男絕望買樂透神翻轉 20:072020/01/14 日常 生活熱門新聞 早上這樣喝豆漿 中醫師：營養全浪費了 - 生活 好市多299限量夯貨又秒殺！網喊：超愛這款 - 生活 「一聲悶雷把我驚醒！」李富城驚呼：不祥之兆 - 生活 蔡英文狂勝大選後卡神現身了！默默做了這事 - 生活 傻眼！憲兵在總統面前「魔力轉圈圈」網曝下場 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。