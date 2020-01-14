大樂透第109004期今（14日）晚開獎。中獎號碼為07、38、34、37、47、20，特別號為18；派彩結果，頭獎1人獨得，開在台中市沙鹿區開出，中獎金新台幣2億4753萬9944元。

另外，貳獎也是1人獨得，得獎金394萬1512元。

●派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。

(中時電子報)