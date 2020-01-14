全聯自有甜點品牌《We Sweet》近期不斷和店家做跨界聯名，而最新的的聯名竟然動到知名火鍋店《馬辣》頭上，共同推出「麻辣巧克力蛋糕」，要顛覆民眾味蕾。這詭異的組合也造成另類的轟動，許多網友紛紛買來嘗試這「麻辣蛋糕」到底是什麼口感，這實驗性的態度也被鄉民佩服，直呼「勇者」！

繼之前合作《TSUJIRI 辻利茶舗》、《 Hershey’s 》得到不錯的評價後，全聯自有甜點品牌《We Sweet》最新聯名選擇和老牌麻辣火鍋《馬辣》共同推出「麻辣巧克力蛋糕」，引起眾多網友好奇，究竟麻辣與巧克力「辣與甜」組合會激出什麼火花？不少人秉持著「實驗精神」，主動挑戰這有始以來「最怪」的蛋糕。

全聯最新推出的「麻辣巧克力蛋糕」，詭異的組合造成另類的轟動，許多網友紛紛買來嘗試這「麻辣蛋糕」到底是什麼口感。（圖摘自PTT）

在PTT上不少網友因為出自於好奇心而買來嘗試，其中有人表示「淋在上方的巧克力醬有麻辣鍋的辣味和花椒味，吃起來超怪。蛋糕味道則一般，口感偏乾」，認為並不好吃；而另一位試吃網友則幽默指出，買蛋糕附贈的餐具很貼心，「叉子讓你吃蛋糕，刀子讓你自殺用」，不諱言地表示，整塊巧克力蛋糕持續散發出麻辣鍋的味道，直指「全聯的研發人員到底是嗑了什麼！還我79元」。

一位試吃網友則幽默指出，買蛋糕附贈的餐具很貼心，「叉子讓你吃蛋糕，刀子讓你自殺用」，不諱言地表示「全聯的研發人員到底是嗑了什麼！（圖摘自PTT）

不過一位網友買來試吃後，認為味道並不如大家口中那麼差。他指出，單吃蛋糕上濃稠的巧克力醬，真的有種「又辣又鹹」的怪味，老實說不好吃。不過連蛋糕體一起吃的話，會被巧克力的味道給平衡，變成一個可以接受的口味。但他強調，「不會想吃第二次」。

不論這「麻辣巧克力蛋糕」的評價好壞，似乎也不影響它的銷售，畢竟許多網友為了證實這「奇怪味道」紛紛主動採雷，創造另類話題，也讓在鍵盤前的網友十分欽佩「真是勇者」！

有網友出來澄清並不是很糟糕的組合，如果整個蛋糕一起吃的話，麻辣會被巧克力的味道給平衡，變成一個可以接受的口味。但他強調，「不會想吃第二次」。（圖摘自PTT）

(中時電子報)