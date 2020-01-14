國民黨明開敗選後首次中常會，主席吳敦義將率一級主管總辭。據指出，面對黨內反彈聲浪，吳明天主持中常會，會先發表選戰檢討報告，接著討論主席補選、中常委改選提案，隨即發表「總辭」，並指定代理主席，就會離開黨部，不會戀棧。

黨中央人士說，部分中常委另有目的要拱曾永權代理主席，但國民黨是秘書長制，曾永權身為第一副主席兼秘書長，且是韓國瑜競選總幹事，這次黨如此大敗，曾永權有何資格代理黨主席？

該人士透露，吳率「選務相關」一級主管總辭，政策會執行長曾銘宗、考紀會主委魏平政等與選務無關，不在總辭之列，而且立院黨團運作地位重要，由曾銘宗代理主席辦黨務名正言順。

該人士也說，先前「新任主席當選後再行交接」提案已是舊的草案，其實吳的原意是卸職前，想以2月底前可領到約2.4億的政黨補助金，把黨的債務先處理部分，3月7日就交接卸職，但這幾天黨內鬧得這樣，還有中常委自我吹噓為了「改革」而請辭，吳不願黨內傷害擴大，改變心意決定明天總辭後就走人，已無交接的事。

(中時 )