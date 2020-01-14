有網友對於自己嬌小卻有E奶的好身材感到困擾，恐怕只有那種條件的人才能感同身受吧。她分享日前打工遇到的事情因為身材而被主管調侃、同事揶揄而忍不住無奈的說：「很想要胸部小一點...」

原PO在《Dcard》表示，自己身高不高只有146，然後也滿胖的47公斤，胸部有E。打工時，因為主管覺得原PO很小一隻，就給他S號的衣服，當時試穿時另外一個男主管也在場，原PO的身材一穿就覺得衣服很小件，女主管也很就直接的說「妳胸部太大了啦」並拿了M號衣服給原PO穿，在場的男主管也隨即回頭看讓她相當尷尬，然後更尷尬的事情發生在隔天。

原PO表示，昨天S號衣服事件後，隔天上班「那個男主管看到我，他第一眼就先瞄我的胸部...真的很明顯」，更過分的是，當天下班之後也有一個男同事竟然直接當著同事們的面說：「XXX的奶子真的很大」讓原PO覺得相當丟臉，之後的日子可想而知，她表示，「工作一陣子之後，滿多人都會揶揄我的胸部」讓她「真的覺得很無奈...」、「很想要胸部小一點...」

(中時電子報)