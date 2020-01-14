2019年諾貝爾經濟學獎得主班納吉（Abhijit Banerjee）14日在亞洲金融論壇上表示，大陸在過去20多年的脫貧工作上已取得巨大的成功。而大陸也將在全球經濟中領跑，在貧困問題上做出新的表率。

2019年諾貝爾經濟學獎由印度學者班納吉、法國學者杜芙若（Esther Duflo）與美國學者克雷默（Michael Kremer）以緩解全球貧困問題的實證研究拿下殊榮，引起外界高度關注。其中，班納吉應邀出席亞洲金融論壇，並針對發展中國家在減少貧困方面的工作上進行分析。

「中國在20多年期間在消除貧困的工作已經取得巨大的成功。」班納吉對大陸脫貧進程進行分析時如此表示。他指出，脫貧的人群減少一半，對於大陸14億人口而言是一大成就。

然而，班納吉提醒，解決了貧困問題並非就高枕無憂。隨著中國人民期望生活水平越來越高，中國會繼續在全球經濟中領跑在減少貧困方面能夠做出新的表率，這也是中國另外一大挑戰。

班納吉強調，中國在減少貧困、消除社會不平上都取得進步和改善，大陸中產階級目前的擴張速度明顯超過預期，未來基尼係數上升，中產階級上升速度趨緩，富人數量將會增加，如何將財富進行分配將會帶來很多新的挑戰。

(工商 )