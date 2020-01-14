受惠擴產、新產品效益，加上認列百和興業-KY（8404）房地產收入，鞋材大廠的台灣百和（9938）14日公布自結2019年度稅後盈餘15.37億元、年增13％，但低於2017年度16.19億元，創歷史次高，EPS 5.16元，高於2018年度的4.57元，但低於2017年度的5.44元，也創歷史次高。

台灣百和自結2019年12月合併營收11.94億元、年減52.88％，稅後盈餘1.14億元，年減23.87％，EPS 0.38元，低於2018年同期的0.51元。台灣百和表示，2018年12月認列百和興業房地產營收15.24億元，但因2019年12月認列房地產營收掛零，導致單月獲利衰退。

台灣百和自結2019年度合併營收153.18億元、年增11.68％，創年度營收歷史新高，稅後盈餘15.37億元、年增13％，創歷史次高。 台灣百和透露，2019年度認列百和興業房地產營收13.14億元，直逼2018年全年的15.24億元。若含房地產收入，旗下百和興業占41％、越南廠占29％、台灣廠占20％、印尼廠占6％，北美及大陸其他各占2％。

台灣百和2019年各類產品營運占比，若含房地產收入，分別為織帶鞋帶48.6％、黏扣帶14.4％、鬆緊帶11.4％、房地產8.6％、射出帶8.4％、針織經編緹花3.6％、其他2.6％及粉體塗料約2.3％。

台灣百和越南黎明春第三工業區籌設新廠，2019年4月開始生產織帶鞋帶及黏扣帶等產品，後段製程的染整裝機後，同年8月投產，新廠織染一貫化作業，新廠加入後，讓越南廠總產能至少可再增加20％，也帶動2020年單月營收的增長。

同樣地，百和興業也因2019年12月認列房地產營收掛零，自結2019年12月合併營收4.32億元、年減76.68％，14日公布自結12月稅後盈餘2,169萬元，EPS為0.07元。

百和興業2019年度合併營收65.74億元、年增9.69％，創年度營收歷史新高，自結2019年度稅後盈餘3.55億元，年增11.8％，EPS1.13元，高於2018年度1.01元。

百和興業表示，旗下無錫百宏置業公司興建「百和國際花園」商住用地第一期第一批第1、2、4、5棟的營建案，已售完，2019年度認列大陸房地產營收13.14億元，略低於2018年度認列房地產營收15.24億元。

至於「百和國際花園」第一期第二批第3、7棟營建案，103戶精裝房，2019年底精裝修完工，2020年上半年開始銷售，每平方米平均房價人民幣2萬3,680元，比第一批高出逾人民幣4,000元，將增添2020年上半年營運動能。

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