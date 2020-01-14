第15回「日中戰略對話」14日在大陸西安舉行，由大陸外交部副部長樂玉成與外務省事務次官秋葉剛出席，雙方同意營造使大陸國家主席習近平今年春天以國賓身分訪日變得更有意義的好氛圍，雙方也討論有關日中第5份政治文件的議題。

日媒報導，14日的「日中戰略對話」中針對大陸公務船在釣魚台列嶼附近侵入(日本主張的)領海以及大陸當局拘留日本人等問題交換了意見。

日本外務省表示，雙方站在中長期的觀點上，針對兩國間的關係，以及亞太地區、國際局勢等毫無忌諱地交換了意見。有關北韓局勢，雙方針對最新的局勢交換了意見，並確認了兩國將持續合作，促成北韓的完全無核化。

秋葉15日還將赴北京與大陸國務委員兼外交部長王毅會談。

日中曾發表過4份政治文件，1972年簽署《日中聯合聲明》，大陸主張「台灣為中華人民共和國領土不可分割的一部分」，日方表示充分理解與尊重。1978年簽署《日中和平友好條約》，未涉及台灣。1998年發表《日中聯合宣言》，日本同意繼續遵守《日中聯合聲明》中有關台灣問題的「一個中國」的立場。2008年簽署《全面推動戰略互惠關係的聯合聲明》，日本仍繼續遵守《日中聯合聲明》中所表明的對台立場。

日中若簽署第5份政治文件，台灣問題恐再度被提及。

(中時電子報)