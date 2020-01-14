國民黨預計3月7日補選黨主席，雖然黨內尚無人正式表態，但被點名者包括前黨主席朱立倫、前台北縣長周錫瑋、中央委員連勝文，以及立委江啟臣、蔣萬安等人；雖然他們都未公開表態，但部分人士已謹慎評估，周錫瑋昨天就表示3天之內會作決定。

國民黨今天將討論黨主席選舉時程草案，預計本月17日辦理補選公告並開放參選人進行黨員連署，30、31日受理領表，2月3、4日受理登記，3月7日投票改選。

朱立倫選後至今未公開露面或發表意見，卻是被熱議的人選，金門縣長楊鎮浯昨就建議朱以青壯派為核心來重建國民黨，並提出以台灣人為主體的新兩岸論述。熟知朱的人士則指出，現任黨主席尚未請辭前，朱不便發表意見。

此外，周錫瑋昨天坦言正在思考是否參選，三天內作決定。近周人士指出，周若擔任黨主席將不選公職，提名過程絕對公平，且採集體領導；目前周考慮的是如何建立符合民意及好政策的好平台；如何扮演好在野黨角色，以利日後重新執政；如何開放國民黨的觀念及機制，有效與國際及年輕世代溝通，並架構新的兩岸論述。

連勝文也受到不少鼓舞。親近人士證實連已收到大量外界鼓勵的聲音，正在認真思考如何做，才能真正幫助國民黨重新站起來。

在青壯派立委方面，率先請辭中常委、呼籲再造國民黨的江啟臣，被新北市議長蔣根煌等不少藍營重量人士看好，也有企業人士鼓勵，雖然江並未表態參選，但有知情人士分析，若大老都無意參選，江極可能會出面承擔。

(中時 )