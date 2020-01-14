要期待總統、立委雙贏的蔡政府，循例將有汗馬苦勞的蘇內閣改組，不免有違人性。只是，民進黨不分區得票不及總統票6成，意味有相當比例的「小英支持者」，對「蔡政府」完全執政表現是不甚滿意，才無法對民進黨投下信任票。因此，蔡若要補強總統與政黨票間的龐大差距，內閣改組是勢在必行。

蘇貞昌依憲政慣例率內閣總辭後，蔡英文以政績卓越為由，讓蘇以勝選內閣之姿總辭不改組，繼續衝衝衝。只是，台灣之所以每4年就會進行一次總統與立委的合併選舉，除了讓選民決定國家未來4年的走向，當然也是藉此表達對執政黨昔日表現的綜合性評判。

就絕對數字來說，民進黨確實在國會拿下過半席次，只是，在蔡英文得票突破8百萬創歷史新高的同時，政黨票卻是不及總統票的6成，總體立委席次也較4年前下滑。

這種總統、立委得票懸殊的分裂現象，無疑是民眾對民進黨完全執政所發出的警訊。具體而言，這當中透露出有不少人雖在某些因素下，例如「討厭共產黨」，所以票投蔡英文；問題是，在此同時，卻又因不滿蔡政府的整體施政表現，導致在政黨票的選擇上，不願順著總統票而流向民進黨。

因此，成功利用「亡國感」掩飾內政、外交、兩岸政策失能的蔡英文，必須深刻體認到選民對她的支持，並非毫無條件不問是非，否則政黨票得票率不會在短短4年，就從44％下滑至33.9％，與總統得票率57％相差了23個百分點。

不可諱言，蘇內閣確實在蔡英文輸掉九合一大選後幫忙穩住陣腳，若以論功行賞角度，要續任不是問題；尤其，目前在野黨之所以高喊換內閣，其背後當然也有其政治考量。只是，撇開這些因素，選民透過政黨票要告訴民進黨的事情，蔡英文聽見了嗎？蔡政府若要藉由此次大選深化認同、擴大支持，那麼520前後，或許會是內閣改組、呼應民意的適當時機。

(中時 )